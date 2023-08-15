Госдеп выразил озабоченность сближением России и Китая

По его словам, Вашингтон пристально следит за отношениями Москвы и Пекина. Патель напомнил, что США предупреждали Китай о недопустимости оказания военной помощи России.

Представитель Госдепа пригрозил КНР «серьезными последствиями» в случае нарушения режима антироссийских санкций.

В июне военно-воздушные силы России и Китая осуществили шестое с 2019 года патрулирование акваторий Восточно-Китайского моря и западной части Тихого океана, сообщает «Радиоточке НСН».

