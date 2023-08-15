Госдеп выразил озабоченность сближением России и Китая

США озабочены продолжающимся сближением России и Китая, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель, пишет ТАСС.

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По его словам, Вашингтон пристально следит за отношениями Москвы и Пекина. Патель напомнил, что США предупреждали Китай о недопустимости оказания военной помощи России.

Представитель Госдепа пригрозил КНР «серьезными последствиями» в случае нарушения режима антироссийских санкций.

В июне военно-воздушные силы России и Китая осуществили шестое с 2019 года патрулирование акваторий Восточно-Китайского моря и западной части Тихого океана, сообщает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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