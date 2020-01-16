Госдеп США пытается понять отставку правительства Медведева
В Госдепартаменте США знают о сообщениях СМИ об отставке российского правительства Дмитрия Медведева, заявила глава пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус.
По её словам, в Госдепе сейчас пытаются понять, что стоит за этими новостями и что значит заявление об отставке Медведева, сообщает Life.ru. Представитель Госдепартамента пока не сформировал позицию по этому поводу и не готов сделать конкретное заявление, добавила Ортэгус.
Об отставке правительства Дмитрия Медведева стало известно через несколько часов после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января. Глава государства, в частности, говорил о возможных изменениях Конституции РФ, в том числе в части формирования правительства. Принимая отставку кабмина, Путин отметил: «Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
- В рабочей группе по поправкам в Конституцию раскрыли подробности ее работы
- Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
- КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
- «Единая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина