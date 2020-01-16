Госдеп США пытается понять отставку правительства Медведева

По её словам, в Госдепе сейчас пытаются понять, что стоит за этими новостями и что значит заявление об отставке Медведева, сообщает Life.ru. Представитель Госдепартамента пока не сформировал позицию по этому поводу и не готов сделать конкретное заявление, добавила Ортэгус.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева стало известно через несколько часов после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января. Глава государства, в частности, говорил о возможных изменениях Конституции РФ, в том числе в части формирования правительства. Принимая отставку кабмина, Путин отметил: «Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме».

