Госдеп США подтвердил встречу Блинкена с Си Цзиньпином

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проведёт сегодня встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине. Эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как передаёт Bloomberg, начало встречи намечено на 11:30 по московскому времени (16:30 по времени столицы КНР). Агентство отмечает, что переговоры Блинкена с Си Цзиньпином означают возможную стабилизацию натянутых отношений между крупнейшими экономиками мира.

Глава Госдепартамента прибыл в Пекин с визитом в воскресенье, 18 июня, уточняет RT. Блинкен уже провёл переговоры со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Стороны оценили встречу как конструктивную.

Лидеру Китая 15 июня исполнилось 70 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Росси Владимир Путин в поздравлении назвал его дорогим другом, пожелал благополучия и успехов.

