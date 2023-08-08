Госдеп: США не заставляют Украину отказаться от мирных переговоров
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не принуждает Киев отказаться от мирных переговоров с Москвой, сообщило агентство ТАСС.
Спикер внешнеполитического ведомства США прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она отметила, что Вашингтон в прошлом году запретил Киеву вести переговоры с Москвой.
«Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», - заверил Миллер.
В Саудовской Аравии 5-6 августа прошли консультации по Украине с участием советников по национальной безопасности глав более 30 стран. Следующая встреча может пройти перед сентябрьским саммитом G20 в Индии, передает «Радиоточка НСН».
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