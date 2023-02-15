Госдеп: США направит Украине почти $10 млрд
15 февраля 202321:51
Вашингтон планирует предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку на $9,9 млрд. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Как отмечается, для этого сотрудники Белого дома будут взаимодействовать с Конгрессом.
Кроме того, там отметили, что Соединенные Штаты продолжат конфискацию замороженных российских активов с последующей передачей их Украине.
Ранее, как сообщала НСН, в МИД РФ раскрыли планы США по сверхсекретным программам на Украине.
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15 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru