Госдеп: США направит Украине почти $10 млрд

Вашингтон планирует предоставить Киеву дополнительную финансовую поддержку на $9,9 млрд. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Как отмечается, для этого сотрудники Белого дома будут взаимодействовать с Конгрессом.

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Кроме того, там отметили, что Соединенные Штаты продолжат конфискацию замороженных российских активов с последующей передачей их Украине.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД РФ раскрыли планы США по сверхсекретным программам на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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