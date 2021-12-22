Госдеп призвал Россию отказаться от «провокационной риторики» по Украине

Государственный департамент США на фоне заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу призвал Москву прекратить использовать «ложную и провокационную риторику» по Украине.

В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе

«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединённые Штаты», — пишет пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в Twitter.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также призвал РФ принять меры для деэскалации напряженности.

При этом Прайс не уточнил, о каких именно высказываниях Шойгу идет речь, пишет RT.

Ранее глава российского Минобороны заявил о готовящейся провокации в Донбассе. По словам Шойгу, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников военных компаний из США, готовящих украинский спецназ, а в города Авдеевка и Красный Лиман доставили неустановленные химкомпоненты, отмечает «Свободная пресса».

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