Госдеп призвал продлить зерновую сделку как можно скорее
Соединенные Штаты настаивают на скорейшем продлении зерновой сделки. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление из-за окончания зерновой сделки. Москва должна вернуться к реализации соглашения, сказал Блинкен.
По его мнению, у России не было ни одного аргумента, чтобы не продлевать сделку.
«Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», - добавил он.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва согласится на продление соглашения после выполнения данных ей обещаний, сообщает «Радиоточка НСН».
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