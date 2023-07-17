Госдеп призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

Соединенные Штаты настаивают на скорейшем продлении зерновой сделки. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление из-за окончания зерновой сделки. Москва должна вернуться к реализации соглашения, сказал Блинкен.

По его мнению, у России не было ни одного аргумента, чтобы не продлевать сделку.

«Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», - добавил он.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва согласится на продление соглашения после выполнения данных ей обещаний, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗерноРоссияГосдеп США

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