Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО

Прайс отметил, что он не увидел в опубликованных документах ничего, что дало бы основание говорить об их недостоверности.



Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине. В выходных данных статьи указаны Киев и Мадрид.

