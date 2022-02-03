Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность публикации в газете El Pais, которая разместила ответы США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Прайс отметил, что он не увидел в опубликованных документах ничего, что дало бы основание говорить об их недостоверности.
Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине. В выходных данных статьи указаны Киев и Мадрид.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Польша показала «доказательство» тайного сговора Путина и премьера Венгрии
- Росстат: в России подорожал бензин
- Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 380 млн
- Италия откроется для туристов, привитых непризнанными ЕС вакцинами
- Канцлер ФРГ анонсировал встречу с Путиным в Москве
- Пентагон объяснил решение о переброске войск в Европу
- СМИ: В Швеции с 9 февраля отменят все ограничения по коронавирусу
- Овечкин пропустит матч всех звезд КХЛ из-за коронавируса
- ООН: в Африке недоедают свыше 281 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru