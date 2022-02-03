Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность публикации в газете El Pais, которая разместила ответы США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прайс отметил, что он не увидел в опубликованных документах ничего, что дало бы основание говорить об их недостоверности.

Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине. В выходных данных статьи указаны Киев и Мадрид.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСША
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