Госдеп исключил войну США с Россией при Байдене

При президенте Джо Байдене США не будут вступать в прямой военный конфликт с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

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Причиной столкновения могло бы стать принятие Украины в НАТО во время конфликта с Россией, отметил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, США не могут согласиться с членством Киева в альянсе в текущий момент.

Миллер заявил, что Байден ясно дал понять, что США не намерены воевать с Россией во время его президентства.

В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Члены альянса согласовали декларацию по вопросу членства Украины. В документе сказано, что это возможно при согласии всех союзников и выполнении Киевом необходимых условий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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