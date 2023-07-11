Госдеп исключил войну США с Россией при Байдене
При президенте Джо Байдене США не будут вступать в прямой военный конфликт с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.
Причиной столкновения могло бы стать принятие Украины в НАТО во время конфликта с Россией, отметил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, США не могут согласиться с членством Киева в альянсе в текущий момент.
Миллер заявил, что Байден ясно дал понять, что США не намерены воевать с Россией во время его президентства.
В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Члены альянса согласовали декларацию по вопросу членства Украины. В документе сказано, что это возможно при согласии всех союзников и выполнении Киевом необходимых условий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru