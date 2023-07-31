Госбезопасность Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
31 июля 202316:42
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила о денонсации соглашения о партнёрстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.
В сообщении пресс-службы молдавского ведомства говорится, что соглашение было расторгнуто «после проведения необходимых юридических процедур».
«Официальные уведомления были направлены в органы власти РФ», - добавили в СИБ.
Ранее в правительстве Молдавии заявили о выходе страны из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенного в рамках СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Въезд в РФ по электронной визе стал доступен гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы
- Сервисный центр по обслуживанию беспилотников построят на Украине
- Количество заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой выросло до 31
- Россияне начали оснащать китайские автомобили спутниковыми охранными системами
- СМИ: Охранники аэропорта в Барселоне объявили бессрочную забастовку
- СМИ: Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии
- Депутат Коган: В России будут взимать плату за вывоз мусора по факту
- Госбезопасность Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
- Пляж на черноморском курорте Шиле закрыли из-за почти 30 неразорвавшихся мин
- Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в ВОВ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru