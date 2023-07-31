Госбезопасность Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила о денонсации соглашения о партнёрстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

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В сообщении пресс-службы молдавского ведомства говорится, что соглашение было расторгнуто «после проведения необходимых юридических процедур».

«Официальные уведомления были направлены в органы власти РФ», - добавили в СИБ.

Ранее в правительстве Молдавии заявили о выходе страны из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенного в рамках СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ФСБСоглашениеРоссияМолдавия

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