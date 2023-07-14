Главы МВД, Минобразования и Мининфраструктуры Молдавии подали в отставку

Министры внутренних дел, инфраструктуры и образования Молдавии подали в отставку на фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, передает РИА Новости.

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По словам главы правительства, должности покинут глава МВД Анна Ревенко, глава минобразования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа. Речан 17 июля подаст президенту Молдавии Майе Санду список кандидатов на освободившиеся посты.

В конце июня гражданин Таджикистана, которого не впустили в Молдавию, устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. В результате погибли пограничник и сотрудник службы безопасности воздушной гавани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным прокуратуры Таджикистана, злоумышленник — разыскивавшийся за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании стрелявший получил ранение и позже умер в больнице.

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ФОТО: РИА Новости
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