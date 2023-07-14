Главы МВД, Минобразования и Мининфраструктуры Молдавии подали в отставку

По словам главы правительства, должности покинут глава МВД Анна Ревенко, глава минобразования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа. Речан 17 июля подаст президенту Молдавии Майе Санду список кандидатов на освободившиеся посты.

В конце июня гражданин Таджикистана, которого не впустили в Молдавию, устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. В результате погибли пограничник и сотрудник службы безопасности воздушной гавани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным прокуратуры Таджикистана, злоумышленник — разыскивавшийся за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании стрелявший получил ранение и позже умер в больнице.

