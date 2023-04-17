Главы МИД стран G7 обсудили проблему «обхода санкций» Россией

Главы МИД стран G7 в ходе сессии министерской встречи в Каруидзаве обсудили украинский вопрос, а также проблему «обхода санкций» со стороны Москвы, сообщил МИД Японии.

По итогам заседания участники договорились укреплять взаимодействие, чтобы не допустить ухода России от санкций и поставок оружия Москве третьими странами.

Передел на рынке. Западные компании остаются в России, делая вид, что уходят

До этого также стало известно, что большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Санкции в отношении России оказались самым грандиозным просчетом западных стран за всю историю, сообщает American Thinker. По данным издания, ограничительные меры не поставили российскую экономику на колени, как многие ожидали. РФ обретает больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР, сообщается в статье.

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ФОТО: РИА Новости
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