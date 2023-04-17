Главы МИД стран G7 обсудили проблему «обхода санкций» Россией

До этого также стало известно, что большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Санкции в отношении России оказались самым грандиозным просчетом западных стран за всю историю, сообщает American Thinker. По данным издания, ограничительные меры не поставили российскую экономику на колени, как многие ожидали. РФ обретает больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР, сообщается в статье.

