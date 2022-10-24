«Главный долг и сигнал»: Все страны ЕС готовы поддержать «план Маршалла» для Украины

Все страны Евросоюза готовы помогать Киеву вооружением, а также вкладывать деньги в восстановление страны, заявил политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. 25 октября в Берлине запланирована экспертная конференция по вопросам восстановления на Украине. Рар считает, что такое решение будет закономерным.

«Все страны поддержат этот план, сейчас раскола нет внутри Европейского Союза по поводу Украины. Все готовы сейчас вкладывать, помогать, Еврокомиссия в данном случае взяла на себя роль главного организатора, архитектора такой политики. Будут проводиться сейчас эти конференции, вопрос только в том, сколько денег будет собираться сейчас. То, что политика хочет толкнуть бизнес и найти деньги на восстановление Украины – это сигнал, это не первая такая конференция», - отметил Рар.

По его словам, Евросоюз считает экономическую помощь Украине своим долгом и посылает Киеву политический сигнал.

«Все страны готовы в вопросах оружия помогать, в плане экономики. Ситуация такая, что Евросоюз считает экономическую помощь Украине своим главным долгом. Делается это, чтобы дать Украине сигнал, что ее привлекают все ближе к структурам Европейского Союза, это политический сигнал», - добавил собеседник НСН.