Глава ВОЗ: Мир не готов к новой пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, передает ТАСС.

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Гебрейесус отметил, что этот факт вызывает беспокойство. Он напомнил, что ВОЗ на протяжении долгого времени до пандемии коронавируса указывала на неготовность к пандемии. По его мнению, в мире не происходит должных инвестиций в подготовку к возможной новой сильной эпидемии.

Кроме того, глава ВОЗ назвал нынешние условия в мире идеальными для появления нового более опасного и более заразного варианта коронавируса. Гебрейесус призвал мировое сообщество сфокусировать внимание на завершении текущей пандемии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПандемияВОЗ
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