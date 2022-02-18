Глава ВОЗ: Мир не готов к новой пандемии

Гебрейесус отметил, что этот факт вызывает беспокойство. Он напомнил, что ВОЗ на протяжении долгого времени до пандемии коронавируса указывала на неготовность к пандемии. По его мнению, в мире не происходит должных инвестиций в подготовку к возможной новой сильной эпидемии.



Кроме того, глава ВОЗ назвал нынешние условия в мире идеальными для появления нового более опасного и более заразного варианта коронавируса. Гебрейесус призвал мировое сообщество сфокусировать внимание на завершении текущей пандемии.