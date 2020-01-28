Глава внешнеполитической службы ЕС планирует посетить Донбасс
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель собирается посетить Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник после окончания заседания Совета Евросоюза в Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации ЕС - Украина с участием украинских политиков, где Боррель и объявил о своем намерении "посетить линию соприкосновения", так как, по его мнению, это необходимо для лучшего урегулирования конфликта в украинском регионе.
Ранее в этот же день Евросоюз расширил список граждан России, на которых наложены санкции в связи с событиями на востоке Украины.
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