Глава внешнеполитической службы ЕС планирует посетить Донбасс

Во вторник после окончания заседания Совета Евросоюза в Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации ЕС - Украина с участием украинских политиков, где Боррель и объявил о своем намерении "посетить линию соприкосновения", так как, по его мнению, это необходимо для лучшего урегулирования конфликта в украинском регионе.

Ранее в этот же день Евросоюз расширил список граждан России, на которых наложены санкции в связи с событиями на востоке Украины.

