Глава Пентагона обсудил РФ с новым министром обороны Германии

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил действия России в Восточной Европе с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

В частности, стороны обсудили реагирование на «дестабилизирующие действия России» в восточной Европе.

Кроме того, Остин и Ламбрехт подтвердили намерения тесного сотрудничества.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.



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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ГерманияПентагон
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