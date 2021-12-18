Глава Пентагона обсудил РФ с новым министром обороны Германии

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил действия России в Восточной Европе с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

В частности, стороны обсудили реагирование на «дестабилизирующие действия России» в восточной Европе.



Кроме того, Остин и Ламбрехт подтвердили намерения тесного сотрудничества.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.





