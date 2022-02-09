Глава Минобороны Украины заразился коронавирусом

Глава Минобороны Украины Алексей Резников получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом

Отмечается, что Резников будет продолжать работу, находясь на самоизоляции.

Министр заявил, что чувствует себя хорошо. По его словам, заболевание переносится легче за счет ранней вакцинации. Для Резникова это уже второе заражение коронавирусом, в первый раз он заразился в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры