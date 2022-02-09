Глава Минобороны Украины заразился коронавирусом

Отмечается, что Резников будет продолжать работу, находясь на самоизоляции.

Министр заявил, что чувствует себя хорошо. По его словам, заболевание переносится легче за счет ранней вакцинации. Для Резникова это уже второе заражение коронавирусом, в первый раз он заразился в ноябре 2020 года.

