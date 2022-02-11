Глава Минобороны Британии назвал конструктивными переговоры в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес охарактеризовал как конструктивные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве, речь шла в том числе об украинском кризисе.
В ходе откровенного разговора также обсуждались черновой договор по гарантиям безопасности с НАТО, реализация минских соглашений по урегулированию на востоке Украины. Как подчеркнул Уолесс, он донеёс до Шойгу, что возможная война на Украине повлечет за собой трагические последствия как для отдельных сторон, так и для безопасности Европы в целом.
При этом, по словам главы британского оборонного ведомства, Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заверили, что Россия не собирается вторгаться на Украину.
Накануне в Москве побывала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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