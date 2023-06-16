Глава Минобороны Британии: Лондон передаст 77 млн долларов в фонд НАТО для Украины

Он отметил, что такие действия являются частью постоянного обязательства Великобритании по предоставлению Украине необходимых для нее техники и «средств для обучения».

Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail сообщил, что Великобритания истощила свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам Уилдона, Лондону следует сохранить большую часть запасов вооружения на случай конфликта, в котором могут участвовать британские силы, сообщает «Радиоточка НСН».

