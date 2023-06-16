Глава Минобороны Британии: Лондон передаст 77 млн долларов в фонд НАТО для Украины
Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд Североатлантического альянса для помощи Украине. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, слова которого приводит агентство Reuters.
Он отметил, что такие действия являются частью постоянного обязательства Великобритании по предоставлению Украине необходимых для нее техники и «средств для обучения».
Ранее стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail сообщил, что Великобритания истощила свои запасы оружия после передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам Уилдона, Лондону следует сохранить большую часть запасов вооружения на случай конфликта, в котором могут участвовать британские силы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru