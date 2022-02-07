Глава Минфина Польши ушел в отставку

Министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский подал прошение о своей отставке. Об этом сообщила глава правящей в стране партии «Закон и Справедливость» (ЗиС) Анита Червиньская, передает ТАСС.

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Исполняющим обязанности министра будет премьер Матеуш Моравецкий.

Как отметила Червиньская, причиной ухода Косьчиньского стали шел недостатки при введении новых налоговых принципов. Он стал министром финансов страны в 2019 году.




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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Польша
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