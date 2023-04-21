Глава Минфина Германии назвал Китай важнейшим торговым партнером
КНР, несмотря на соперничество с Западом, является важнейшим торговым партнером для Германии и для мира. Такое заявление сделал министр финансов Кристиан Линднер, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что нужно быть реалистичными и признать, что в ближайшем будущем эту данность не изменить. При этом Линднер подчеркнул, что необходимо указывать Пекину на его «нарушения в области международных прав».
Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, а также играть роль «ответственной крупной страны в содействии миру и развитию», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru