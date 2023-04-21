Глава Минфина Германии назвал Китай важнейшим торговым партнером

Он отметил, что нужно быть реалистичными и признать, что в ближайшем будущем эту данность не изменить. При этом Линднер подчеркнул, что необходимо указывать Пекину на его «нарушения в области международных прав».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, а также играть роль «ответственной крупной страны в содействии миру и развитию», сообщает «Радиоточка НСН».

