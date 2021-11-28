Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не хочет войны между НАТО и Россией

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — подчеркнул представитель Венгрии.

Министр напомнил о том, что Венгрия имеет обязательства как член НАТО, но Будапешт намерен «всеми силами» предотвратить противоборство североатлантического альянса с Москвой.

Петер Сийярто также считает, что страны западной Европы ведут себя лицемерно, в том числе по отношению к России. Он считает, что сильные и большие страны могут выступать иначе, чем поступать. Маленькие страны, как Венгрия, позволить себе этого не могут.

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отмечает в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на сегодня правосудие Запада сводится к одной формуле – презумпция виновности России.

«У НАТО, большого западного мира, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. Дальнейшее продолжение в том же духе означает смерть всей системы международных отношений. Раз нет справедливости, закона, правосудия, то, конечно, нам надо выстраивать свою линию. Например, Евразийский суд по правам человека был бы неплохим ответом Западу», - подчеркнул политолог.

