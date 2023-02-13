Глава МИД Венгрии не обсуждал в Минске внутриполитические вопросы
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Белоруссии он не обсуждал внутриполитические вопросы.
Сийятро допустил, что в западной прессе его визит в Минск будут критиковать.
«Международная либеральная пресса, западные политики, мои партнеры - все скажут, как плохо, что я приехал к вам и вел переговоры», - цитирует политика БЕЛТА.
Он пояснил, что Венгрия выступает за открытие каналы коммуникации и не собирается отказываться от общения с партнерами, потому что это дает надежду на мир. Сийятро отметил, что за пределами Европы не понимают, что такое жить поблизости от проведения военной операции.
Ранее, как сообщала НСН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Европейского союза в Брюсселе.
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