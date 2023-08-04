Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи

Намерение Молдавии ввести таможенные платежи для приднестровских агентов является политически мотивированным давлением. Такое заявление сделал глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире канала «Первый Приднестровский».

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Он отметил, что если изменения вступят в силу, экономические агенты Приднестровья будут вынуждены оплачивать таможенное оформление экспортно-импортных операций вдвойне.

Ранее президент Молдавии Майя Санду рассказала, когда республика будет готова присоединиться к Евросоюзу. В изданию Die Presse она заявила, что Молдавия будет готова стать членом сообщества к концу текущего десятилетия, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:МолдавияПриднестровье

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