Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы
Глава министрерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы, сообщает РИА Новости.
По его словам, это единственное объяснение, которое он может найти для позиции Будапешта по вопросу конфликта на Украине и другим темам.
«Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает», - заключил Ландсбергис.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru