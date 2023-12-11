Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы

Глава министрерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это единственное объяснение, которое он может найти для позиции Будапешта по вопросу конфликта на Украине и другим темам.

«Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает», - заключил Ландсбергис.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:ЕвросоюзПолитикаВенгрияЛитва

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