Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы

По его словам, это единственное объяснение, которое он может найти для позиции Будапешта по вопросу конфликта на Украине и другим темам.

«Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии - не только по Украине, но и по другим вопросам - это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает», - заключил Ландсбергис.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

