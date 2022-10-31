Глава МИД КНР призвал стороны конфликта на Украине не допустить дальнейшей эскалации

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по Украине и другим вопросам.

«Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявлять сдержанность, спокойно принимать решения, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и выход ее из-под контроля», - сказано в заявлении МИД.

Кроме того, Ван И призвал приложить все усилия для достижения мира, «пока есть 1% вероятности».

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен и Ван И обсудили вопросы украинского кризиса, пишет RT. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Китая говорили о важности поддержания открытых каналов связи между странами, напоминает РИА ФАН.

