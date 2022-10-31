Глава МИД КНР призвал стороны конфликта на Украине не допустить дальнейшей эскалации
Стороны конфликта на Украине должны проявлять наращивать дипломатические усилия для его урегулирования и предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает китайский МИД.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по Украине и другим вопросам.
«Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявлять сдержанность, спокойно принимать решения, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и выход ее из-под контроля», - сказано в заявлении МИД.
Кроме того, Ван И призвал приложить все усилия для достижения мира, «пока есть 1% вероятности».
Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен и Ван И обсудили вопросы украинского кризиса, пишет RT. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Китая говорили о важности поддержания открытых каналов связи между странами, напоминает РИА ФАН.
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