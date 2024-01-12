Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что упреки Турции в отношении израильской военной операции в секторе Газа не имеют оснований, сообщает ТАСС.
Комментируя очередные критические высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он указал, что Анкаре следует помнить о судьбе армян и курдов.
«Президент из страны, имеющей в своем прошлом геноцид армян, теперь хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля. Мы помним об армянах, о курдах. Ваша история говорит сама за себя», - отметил Кац.
Он также добавил, что Израиль обороняется, а не разрушает.
Ране израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru