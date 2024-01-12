Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах

Комментируя очередные критические высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он указал, что Анкаре следует помнить о судьбе армян и курдов.

«Президент из страны, имеющей в своем прошлом геноцид армян, теперь хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля. Мы помним об армянах, о курдах. Ваша история говорит сама за себя», - отметил Кац.

Он также добавил, что Израиль обороняется, а не разрушает.

Ране израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не имеет права читать мораль Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

