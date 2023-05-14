Глава МИД Италии заявил о поддержке мирного плана Зеленского
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил о готовности обсуждать урегулирование на Украине только на основе плана президента Владимира Зеленского.
Глава ведомства отметил, что Рим поддерживает 10 пунктов мирного предложения Киева. По его словам, формула урегулирования должна устраивать Украину.
«В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», - добавил он.
Зеленский накануне встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. 14 мая украинский лидер прибыл в Берлин и встретился с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru