Глава МИД Италии заявил о поддержке мирного плана Зеленского

Глава ведомства отметил, что Рим поддерживает 10 пунктов мирного предложения Киева. По его словам, формула урегулирования должна устраивать Украину.

«В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», - добавил он.

Зеленский накануне встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. 14 мая украинский лидер прибыл в Берлин и встретился с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает «Радиоточка НСН».

