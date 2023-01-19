Глава МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

Иран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на хорошие отношения двух стран. Об этом сообщил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью агентству TRT World.

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Он отметил, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность государств только в рамках международных законов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает Крым и Донбасс частью территории Украины, отмечает RT. Как заявлял председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН, Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий невозможно реализовать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранРоссия
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