Глава МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов
Иран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на хорошие отношения двух стран. Об этом сообщил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью агентству TRT World.
Он отметил, что Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность государств только в рамках международных законов.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает Крым и Донбасс частью территории Украины, отмечает RT. Как заявлял председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН, Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий невозможно реализовать.
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