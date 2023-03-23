Глава МИД Ирана посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

Отмечается, что министры обсудят в том числе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Главы внешнеполитических ведомств продолжат заинтересованный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ... положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье и, конечно, каспийскую проблематику», — сообщила Захарова.

Ранее Абдоллахиан провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, напоминает РИА ФАН.

