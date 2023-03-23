Глава МИД Ирана посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетит Москву 29 марта и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Отмечается, что министры обсудят в том числе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Главы внешнеполитических ведомств продолжат заинтересованный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ... положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье и, конечно, каспийскую проблематику», — сообщила Захарова.

Ранее Абдоллахиан провел переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранМИД РФСергей ЛавровМария Захарова

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