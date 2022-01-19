Глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Глава МИД Германии Аннален Бербок и вице-канцлер Германии Роберт Хабек стали фигурантами дела о незаконных выплатах в связи с коронавирусом. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, передает «Интерфакс».

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Бербок и Хабек незаконно стали обладателями 1,5 тысячи евро каждый в качестве выплат из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что они сами определили себе эти бонусы. Берлинская прокуратура начала в отношении них расследование.

Оба политика являются членами президиума немецкой партии «Зеленые». Согласно информации журнала, фигурантами данного дела являются еще несколько членов президиума «Зеленых».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГермания
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