Глава МИД и вице-канцлер Германии стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Бербок и Хабек незаконно стали обладателями 1,5 тысячи евро каждый в качестве выплат из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что они сами определили себе эти бонусы. Берлинская прокуратура начала в отношении них расследование.

Оба политика являются членами президиума немецкой партии «Зеленые». Согласно информации журнала, фигурантами данного дела являются еще несколько членов президиума «Зеленых».

