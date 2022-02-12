Глава МИД Германии Бербок заявила о передислокации посольств на Украине

Германия сокращает штат посольства в Киеве, а также переносит генеральное консульство из Днепра во Львов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на странице МИД Германии в Twitter.

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«Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов», — цитирует Бербок RT.

Ранее в посольстве США в Киеве заявили, что Украину по приказу Госдепа покидают дипломаты, не занимающие критически важные должности.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаПосольство СШАГермания
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