Глава МИД Франции приехала в Одессу
26 января 202313:54
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в своих соцсетях сообщила, что прибыла в Одессу.
По её словам, она приехала, чтобы в очередной раз заявить о «поддержке Францией суверенитета Украины».
«В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера», — написала министр.
Ранее Колонна заявила о необходимости «сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина», сообщает RT.
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26 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru