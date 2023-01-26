Глава МИД Франции приехала в Одессу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в своих соцсетях сообщила, что прибыла в Одессу.

По её словам, она приехала, чтобы в очередной раз заявить о «поддержке Францией суверенитета Украины».

«В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера», — написала министр.

Ранее Колонна заявила о необходимости «сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина», сообщает RT.

