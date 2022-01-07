Глава МИД Франции не исключил закрытие «Северного потока — 2»
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что судьба газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от обстановки на российско-украинской границе, сообщает телеканал BFMTV.
Отвечая на вопрос о закрытии проекта в случае вторжения России на Украину он отметил, что Франция всегда «демонстрировала большую сдержанность», не исключив при этом подобных ответных мер.
«Это, в первую очередь, вопрос Германии. Я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться», - подчеркнул Ле Дриан.
Ранее в Госдепартаменте США выступили против введения новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2».
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