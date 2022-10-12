Глава МИД Эстонии призвал Запад не бояться предупреждений России о красных линиях
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины не бояться предупреждений России о красных линиях. Об этом глава МИД заявил в интервью телеканалу CNN.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон и союзников,что, продолжая поставки вооружений Киеву, они вплотную приблизились к красной линии, напоминает RT.
«Нам не следует бояться. <...> Ради человечества, ради нашей собственной безопасности Европа должна действовать», - заявил Рейнсалу.
Министр считает, что партнеры Киева должны усилить оказываемую Украине помощь. Кроме того, Рейнсалу призвал Запад поставить украинской стороне средства ПВО «до наступления зимы».
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