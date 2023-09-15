Глава МИД Чехии: Киев ощутит себя преданным при заключении навязанного мира
Мирная инициатива по урегулированию на Украине, навязанная Киеву, негативно повлияет на Запад и не поможет помешать «российскому империализму». Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Bloomberg.
По словам главы МИД, западные страны проиграют, если Украину «заставят принять решение, которое она не примет».
«И у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — указал Липавский.
Как отметил министр, Чехия хочет не «отложить» конфликт, а положить конец способности РФ «силой расширяться в Восточной Европе». Липавский напомнил о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, диалога по ней уже удалось добиться со странами, которые придерживались нейтральной позиции: в частности, с Китаем, Саудовской Аравией и Бразилией.
«Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но по крайней мере мы участвуем в обсуждении», — подчеркнул министр.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.
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