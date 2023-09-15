Глава МИД Чехии: Киев ощутит себя преданным при заключении навязанного мира

По словам главы МИД, западные страны проиграют, если Украину «заставят принять решение, которое она не примет».

«И у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — указал Липавский.

Как отметил министр, Чехия хочет не «отложить» конфликт, а положить конец способности РФ «силой расширяться в Восточной Европе». Липавский напомнил о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, диалога по ней уже удалось добиться со странами, которые придерживались нейтральной позиции: в частности, с Китаем, Саудовской Аравией и Бразилией.

«Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но по крайней мере мы участвуем в обсуждении», — подчеркнул министр.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.

