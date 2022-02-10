Глава МИД Чавушоглу: Турция показала себя надежным партнером НАТО
Турция показала себя надежным партнером Североатлантического альянса, но для нее также важны хорошие отношения с Россией. Об этом заявил заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, позиция Турции по российско-украинскому кризису заключается в том, не было боестолкновений. Чавушоглу подчеркнул, что главная задача – это снизить напряженность и достичь стабильности.
Ранее политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но, если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, Турция вынуждена будет встать на сторону альянса.
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