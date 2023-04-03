Глава МАГАТЭ приедет в Калининград
Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 апреля посетит Калининград, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что стороны будут обсуждать обстановку на Запорожской АЭС. Известно, что Гроссии был на атомной электростанции 29 марта. Тогда же было объявлено, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил в эфире НСН, что ЗАЭС остается важным трофеем для украинской армии, она также остается востребована для Киева в экономическом плане, поэтому опасения по поводу возможных провокаций близ объекта вполне обоснованы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru