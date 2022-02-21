Глава ЛНР Пасечник объявил добровольную мобилизацию для мужчин старше 55
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Соответствующий документ был опубликован ранее в понедельник.
Накануне в ЛНР уже объявили о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Им запретили выезжать за пределы самопровозглашенной республики.
В тексте документа отмечается, что призыв на военную службу мужчин возрастом старше 55 лет будет осуществляться в добровольном порядке. Указ уже вступил в силу.
Ранее Пензенская область ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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