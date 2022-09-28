Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас, рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — говорится в обращении.

Пасечник отметил, что жители ЛНР в течение восьми лет подвергались террору со стороны Украины. Глава республики выразил уверенность, что вместе с Россией региону удастся добиться справедливости, и военные преступники предстанут перед судом.

Накануне в ЛНР завершился референдум, в ходе голосования 98,42% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияРеферендумВладимир ПутинЛНР
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