Глава крымского парламента предложил нанести упреждающий удар по Буданову

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил нанести «упреждающий удар» по начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

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«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», — указал Константинов.

По мнению главы крымского парламента, это необходимо, чтобы таким, как руководитель ГУР, «было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь» в регионе. Константинов добавил, что Киев понимает только позицию силы.

Ранее Владимир Константинов назвал «абсолютно деструктивной» идею организованного Украиной саммита «Крымская платформа» и отметил, что встреча не имеет легитимности и «никакого практического смысла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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