Глава крымского парламента предложил нанести упреждающий удар по Буданову
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил нанести «упреждающий удар» по начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», — указал Константинов.
По мнению главы крымского парламента, это необходимо, чтобы таким, как руководитель ГУР, «было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь» в регионе. Константинов добавил, что Киев понимает только позицию силы.
Ранее Владимир Константинов назвал «абсолютно деструктивной» идею организованного Украиной саммита «Крымская платформа» и отметил, что встреча не имеет легитимности и «никакого практического смысла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава крымского парламента предложил нанести упреждающий удар по Буданову
- Медведев назвал четыре урока, которые следует «усвоить Западу»
- Медведев: Фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец
- Медведев: Украина может исчезнуть с политической карты мира
- Пять детей отравились грибами в лагере в Ленобласти
- ФСБ: По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли артудар
- Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул должность
- Президент Португалии прибыл на Украину
- РЖД открыли сквозное движение по БАМу после ремонтных работ
- Британия выделит Украине около $244 млн на закупку ядерного топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru