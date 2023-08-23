Глава крымского парламента предложил нанести упреждающий удар по Буданову

«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», — указал Константинов.

По мнению главы крымского парламента, это необходимо, чтобы таким, как руководитель ГУР, «было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь» в регионе. Константинов добавил, что Киев понимает только позицию силы.

Ранее Владимир Константинов назвал «абсолютно деструктивной» идею организованного Украиной саммита «Крымская платформа» и отметил, что встреча не имеет легитимности и «никакого практического смысла», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

