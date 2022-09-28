Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Заявление политика опубликовано в его Telegram-канале.

Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», — написал Сальдо.

Глава ВГА подчеркнул, что Устав ООН допускает право народов на определение «формы своего государственного существования», и состоявшийся в регионе референдум был легитимным и прозрачным.

В Херсонской области 23-27 сентября прошел референдум по вопросу вхождения региона в состав России. За такое решение проголосовали 87,05% избирателей, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРеферендумВладимир ПутинХерсон
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