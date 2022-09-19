Глава Госдепа: свобода прессы находится под угрозой по всему миру

По словам Блинкена, этому способствуют цензура, слежки, жесткие законы, пропаганда, преследования и другое.



Блинкен подчеркнул, что свобода слова и прессы важны, в частности, в рамках освещения и информирования о проблемах, которые обсуждаются на Генассамблее ООН.

