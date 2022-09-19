Глава Госдепа: свобода прессы находится под угрозой по всему миру
19 сентября 202220:59
Свобода слова и свобода прессы находятся под угрозой по всему миру. Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.
По словам Блинкена, этому способствуют цензура, слежки, жесткие законы, пропаганда, преследования и другое.
Блинкен подчеркнул, что свобода слова и прессы важны, в частности, в рамках освещения и информирования о проблемах, которые обсуждаются на Генассамблее ООН.
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19 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru