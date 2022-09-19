Глава Госдепа: свобода прессы находится под угрозой по всему миру

Свобода слова и свобода прессы находятся под угрозой по всему миру. Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

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По словам Блинкена, этому способствуют цензура, слежки, жесткие законы, пропаганда, преследования и другое.

Блинкен подчеркнул, что свобода слова и прессы важны, в частности, в рамках освещения и информирования о проблемах, которые обсуждаются на Генассамблее ООН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Госдеп США
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