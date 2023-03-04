Глава Европарламента снова прибыла на Украину

Глава Европарламента Роберта Метсола вновь прибыла на Украину. Об этом политик сообщила в своем аккаунте в Twitter.

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«Хорошо вернуться на Украину», — написала Метсола.

Также глава Европарламента опубликовала свою фотографию, сделанную на фоне ночного города.

Метсола посещала Киев в апреле прошлого года. Председатель ЕП встретилась с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее с визитом в украинскую столицу прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропарламентУкраина
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