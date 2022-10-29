Глава ЕЦБ назвала Путина «невероятно информированным» человеком

Президент России Владимир Путин в прошлом производил впечатление посвященного в курс дела человека, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом пишет газета Irish Times.

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Рассказывая о встречах с российским лидером, Лагард указала, что Путин был «невероятно посвященным в курс дела» и «знал свои документы вдоль и поперек».

«Ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это», — отметила глава ЕЦБ, связав эти качества Путина с его деятельностью в КГБ СССР.

Лагард заявила, что сейчас российский лидер «сильно изменился» и стал «ужасающим».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвропаВладимир Путин
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