Глава ЕЦБ назвала Путина «невероятно информированным» человеком
Президент России Владимир Путин в прошлом производил впечатление посвященного в курс дела человека, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом пишет газета Irish Times.
Рассказывая о встречах с российским лидером, Лагард указала, что Путин был «невероятно посвященным в курс дела» и «знал свои документы вдоль и поперек».
«Ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это», — отметила глава ЕЦБ, связав эти качества Путина с его деятельностью в КГБ СССР.
Лагард заявила, что сейчас российский лидер «сильно изменился» и стал «ужасающим».
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