Глава ЕЦБ назвала Путина «невероятно информированным» человеком

Рассказывая о встречах с российским лидером, Лагард указала, что Путин был «невероятно посвященным в курс дела» и «знал свои документы вдоль и поперек».

«Ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это», — отметила глава ЕЦБ, связав эти качества Путина с его деятельностью в КГБ СССР.

Лагард заявила, что сейчас российский лидер «сильно изменился» и стал «ужасающим».

