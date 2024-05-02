Глава ЕК: Евросоюз выделил Ливану €1 млрд до 2027 года на условиях реформ
Европейский союз выделил миллиард евро помощи Ливану до 2027 года в обмен на реформы и усилия по борьбе с миграцией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, программа предоставляется под проведение реформ в сфере банковского сектора, образования, сил безопасности и вооруженных сил. Кроме того, Ляйен приветствовала роль Ливана в приеме беженцев из Сирии и выступила в поддержку программ по их возвращению домой.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в интервью изданию Politico, что Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах». В свою очередь глава генштаба израильской армии Герци Халеви 1 мая заявил о подготовке к наступлению на северном фронте в свете непрекращающихся обстрелов со стороны «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».
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