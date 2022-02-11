Глава ДНР не исключил помощь Москвы в случае агрессии Киева
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что решение о помощи Донбассу российские власти должны принимать самостоятельно, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения «накалена до предела».
Он считает, что один из вариантов развития - это полномасштабное наступление Украины с использованием, в том числе, оружия, «которое продолжает завозиться». В этом случае Пушилин не исключил помощь со стороны РФ.
«Я не исключаю, что если будут уничтожаться населённые пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией» - добавил глава ДНР.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка подтвердила наличие английских и польских наёмников в некоторых районах Донбасса, сообщает RT.
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