Германия поставит Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T

ФРГ в рамках нового пакета помощи передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщила представитель министерства обороны Германии Надине Крюгер, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что в общей сложности будет поставлено восемь систем ПВО.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке. По данным источников издания, вместо членства НАТО предложит Киеву немедленную помощь, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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