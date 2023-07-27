Генсек ООН подтвердил приверженность организации меморандуму по экспорту российского зерна

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита по продовольственным системам в Риме подтвердил, что организация поддерживает выполнение меморандума по экспорту российских удобрений и зерна. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, вопросы черноморской инициативы стали главными на встрече с Гутерришем. Вершинин подчеркнул важность того, что ООН продолжит прилагать усилия по выполнению меморандума, однако добавил, что Москва ждет результатов этих усилий. Внятных итогов по экспорту сельхозпродукции сегодня нет, отметил замминистра.

Ранее помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что черноморская зерновая инициатива не свёрнута, а приостановлена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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