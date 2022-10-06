Генсек ООН назвал неприемлемыми рассуждения о ядерном конфликте

Глава ООН Антониу Гутерриш назвал неприемлемыми и немыслимыми рассуждения о ядерном конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что только США дважды применили ядерное оружие

Позицию Гутерриша озвучил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Как считает Гутерриш, все ядерные страны должны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости нанесения превентивного ядерного удара по территории России. Как объяснил пресс-секретарь Зеленского, президент говорил о периоде до 24 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Ядерное ОружиеООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры