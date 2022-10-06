Генсек ООН назвал неприемлемыми рассуждения о ядерном конфликте
Глава ООН Антониу Гутерриш назвал неприемлемыми и немыслимыми рассуждения о ядерном конфликте. Об этом сообщает ТАСС.
Позицию Гутерриша озвучил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. Как считает Гутерриш, все ядерные страны должны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости нанесения превентивного ядерного удара по территории России. Как объяснил пресс-секретарь Зеленского, президент говорил о периоде до 24 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru